Coronavirus. Per i rientri dall’estero e dalla Sardegna screening a Campo Genova fino al 24 settembre

L’Azienda Sanitaria Locale comunica che, a seguito dell’ordinanza regionale n. 71 del 9 settembre 2020, lo screening dei cittadini rientrati dall’estero e dalla Sardegna continuerà fino al giorno 24 settembre 2020. Pertanto, presso Campo Genova ad Avellino continuerà ad essere disponibile una postazione USCA per l’effettuazione del tampone nasofaringeo. Resta l’obbligo per chi rientra dall’estero di segnalare la propria presenza sul territorio comunale all’indirizzo mail sep@aslavellino.it e di osservare l’isolamento domiciliare in attesa dell’esito del tampone, che verrà comunicato dal proprio Medico di Medicina Generale.

Si precisa, infine, che l’accesso a Campo Genova sarà consentito, esclusivamente, ai cittadini che abbiano preventivamente segnalato il proprio rientro all’Asl, muniti di copia della mail trasmessa (anche su supporto digitale) e documento di riconoscimento.

Non verrà effettuato il tampone a chi risulta sprovvisto della documentazione necessaria.

