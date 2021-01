Coronavirus. Positivi i sindaci di Sant’Angelo all’Esca e Scampitella.

Positivi al Coronavirus i sindaci di Sant’Angelo all’Esca e Scampitella. Qui di seguito il comunicato del primo cittadino del comune della Baronia Antonio Consalvo, reso noto nella giornata di ieri.

Il tampone per il test antigenico effettuato questa mattina ha dato purtroppo esito positivo.

In attesa del tampone molecolare da parte dell’Asl sono in quarantena insieme alla mia famiglia. Fortunatamente nessuno presenta sintomi e lo stato di salute è buono.

Vi terrò aggiornati sull’evolversi della situazione.

È di qualche ora fa il post del sindaco del comune della Valle del Calore Attilio Iannuzzo.

Carissimi come già tutti sapete sono risultato positivo al covid e sono a casa in isolamento insieme alla mia famiglia. I tamponi di mia moglie e di mio figlio, fortunatamente, hanno dato esito negativo ma non possiamo escludere nuove conseguenze. Purtroppo stamattina abbiamo saputo della positività di altri amici e quindi come prima cosa abbiamo subito provveduto a sospendere le attività scolastiche in presenza nonchè quelle degli uffici comunali che saranno operativi in smart working e via telefono.

Purtroppo questo maledetto virus è subdolo e si insinua appena si abbassa la guardia, perciò vi prego tutti di stare molto attenti.

Al fine di un controllo generale abbiamo pensato di prevedere uno screening con tampone rapido da effettuare in paese in modalità drive in. Nel caso in cui il tampone rapido dovesse dare esito positivo si procederà anche al molecolare.

Naturalmente questo test è del tutto volontario.

Attilio Iannuzzo

