Coronavirus. Quattro decessi al Moscati tra cui una 65enne avellana e una 89enne di Lauro.

Questa mattina sono deceduti una 89enne di Lauro (Av), ricoverata dal 10 novembre nell’Unità operativa Covid di Medicina Interna, un uomo di 81 anni di Roccabascerana (Av), ricoverato dal 12 novembre in terapia subintensiva nell’Unità operativa di Medicina d’Urgenza e una donna di 65 anni di Avella (Av), ricoverata al Covid Hospital dall’8 novembre e dall’11 intubata e trasferita in terapia intensiva. Nella serata di ieri è deceduta una 86enne di Volturara Irpina (Av), ricoverata in gravi condizioni dal 6 novembre scorso nell’Unità operativa di Malattie Infettive.

