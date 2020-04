Coronavirus. Risalita dei contagi in Irpinia, 60 Comuni coinvolti. Il quadro completo.

di Lucio Ianniciello

Oggi in Irpinia si registra purtroppo una risalita dei contagi, 17. Una domenica delle Palme non proprio felice, anche un morto (un 78enne arianese) per 36 complessivi. Hanno scosso gli 8 casi di Lauro, nella cittadina del Vallo c’è il balzo a 10 totali. Prima positività per Bisaccia, terzo centro dell’Irpinia d’Oriente coinvolto e sessantesimo Comune irpino. Solofra e Gesualdo fanno segnare 2 positivi, diciottesimo per il paese conciario e nono per quello del Sindaco Edgardo Pesiri. Solo un caso nel focolaio Ariano, uno a Venticano, uno a Grottaminarda, uno ad Avellino. Si tocca quota 370 in Irpinia, i guariti salgono a 7 dopo la bella notizia giunta da Grottaminarda. Sollievo per la RSA di Nusco, i tamponi sono risultati tutti negativi. La discriminante era rappresentata dal contagio della residente di Bagnoli che lavora proprio presso la struttura nuscana. Ecco il quadro completo.

Arianese-Valle Ufita 177 casi: Ariano Irpino 132 di cui 15 decessi e 3 guariti, Flumeri 13 di cui 3 decessi, Grottaminarda 10 di cui 1 guarito, Sturno 6 di cui 1 decesso, Villanova del Battista 5 di cui 2 decessi, Melito Irpino 3 di cui 1 vive a Bonito e 1 decesso, Montecalvo Irpino 3, Savignano Irpino 2 di cui 2 guariti, Casalbore 2, Zungoli 1.

Hinterland Avellinese 58 casi: Avellino 22, Mercogliano 17 di cui 2 decessi e 1 guarito, Chiusano San Domenico 5, Monteforte 3, Atripalda 2, Cesinali 2, Pratola Serra 2, Contrada 1, Montefredane 1, San Michele di Serino 1, Aiello del Sabato 1, Santo Stefano del Sole 1.

Valle del Calore 43 casi: Mirabella Eclano 13 di cui 1 decesso, Gesualdo 9 di cui 2 decessi, Venticano 7 di cui 2 decessi, Pietradefusi 3, Montemiletto 3, Fontanarosa 2 di cui 1 decesso, Bonito 2 di cui 1 decesso, San Mango sul Calore 1 di cui 1 decesso, Taurasi 1, Torre Le Nocelle 1, Lapio 1.

Irno-Solofrana 25 casi: Solofra 18, Forino 5, Montoro 2.

Baronia 21 casi: Trevico 7 di cui 2 decessi, Scampitella 6 di cui 1 decesso, Vallesaccarda 5, Castel Baronia 2, San Sossio Baronia 1.

Vallo di Lauro 11 casi: Lauro 10, Quindici 1.

Valle Caudina 9 casi: Cervinara 4, San Martino Valle Caudina 4, Rotondi 1.

Irpinia d’Oriente 8 casi: Lacedonia 5, Calitri 2, Bisaccia 1.

Alta Irpinia 6 casi: Bagnoli Irpino 4 di cui uno residente a Napoli, Sant’Angelo dei Lombardi 1, Teora 1.

Mandamento Baianese 5 casi: Mugnano del Cardinale 3 di cui 1 decesso, Avella 2.

Comuni del Greco di Tufo 4 casi: Altavilla Irpina 2, Torrioni 1, Tufo 1.

Fascia del Partenio 3 casi: Pietrastornina 1, Roccabascerana 1, Ospedaletto d’Alpinolo 1.

adsense – Responsive – Post Articolo