Coronavirus. Rossi, sindaco di Trevico, è guarito.

Giorni fa attraverso un messaggio dal Moscati di Avellino il sindaco di Trevico, nonché medico veterinario, Nicolino Rossi faceva trasparire, ancora da ricoverato, il brutto momento dopo la positività al Covid-19, contemporaneamente però sembrava indicare la luce in fondo al tunnel. Ora è uscito fuori, il primo cittadino del centro più alto della Campania è guarito. Su facebook questo post toccante dopo la bella notizia.

“Questa vita ti ha conquistato e tu l’hai conquistata, questa vita non guarda in faccia, in faccia al massimo schiaffeggia….e quando qualcuno ti schiaccia tu attaccalo. Si è presentato senza preavviso e senza permesso lanciandoti un guanto di sfida. Hai accettato questa sfida com’è nel tuo solito fare, con quella paura che è lecito avere ma anche con quel coraggio che ti contraddistingue. Era un nemico invisibile ma lo hai combattuto con la tua forza, la tua volontà e hai lottato mettendolo in ginocchio. Hai vinto anche questa battaglia, quella forse più difficile ed importante per te, per la tua famiglia e per tutti quelli che ti vogliono bene. BEN TORNATO A CASA SINDACO”.

