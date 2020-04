Coronavirus. Sant’Angelo dei Lombardi gioisce per la guarigione del dottor De Sena.

Altra bella notizia per l’Irpinia. A Sant’Angelo dei Lombardi il dottor Gaetano De Sena è guarito. Ne da’ il lieto annuncio l’amministrazione comunale. Sotto il comunicato al sindaco Marandino a firma dello stesso De Sena.

“Oggi abbiamo una notizia molto bella da condividere con tutti voi.

Il dottor Gaetano Sena ci ha appena informato di essere risultato negativo ai tamponi per il Covid-19 effettuati nei giorni scorsi e di essere – quindi – completamente guarito.

Noi lo ringraziamo per averci informato e per il grande senso di appartenenza alla nostra comunità che ha mostrato in questo momento difficile. Ma soprattutto siamo felici di saperlo di nuovo in ottime condizioni di salute”.

