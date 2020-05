Coronavirus. Screening a tappeto a Solofra, il programma.

“Piano Regionale per lo Screening di sorveglianza sanitaria covid-19 per la Città di Solofra promosso dalla Regione Campania e coordinato dall’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale Del Mezzogiorno.

Al via il programma di tamponi.

Allo scopo di evitare assembramenti, i tamponi verranno effettuati in due distinti punti del territorio. Il primo punto sarà presso il complesso monumentale di Santa Chiara, il secondo punto sarà presso il Palazzetto dello Sport. I tamponi saranno effettuati domani, mercoledì 06/05/2020.

Al punto di Santa Chiara dovranno recarsi i soggetti appartenenti alle categorie sotto elencate:

– le forze dell’Ordine;

– ass.ne Rita Gagliardi;

– ass.ne Smile;

– i dipendenti delle Poste;

– il sacerdoti;

– i dipendenti Comunali;

– gli Amministratori Comunali;

– i dipendenti e gli Amministratori delle società partecipate (Solofra Servizi s.p.a., Codiso s.p.a. e Solofra Service Srl);

– i dipendenti della società Pumaver s.r.l.;

Secondo il seguente ordine di orario e le seguenti modalità:

– dalle ore 9,00 alle ore 10,00 dalla lettera A alla lettera C

– dalle ore 10,00 alle ore 11,00 dalla lettera D alla lettera F

– dalle ore 11,00 alle ore 12,00 dalla lettera G alla lettera M

– dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dalla lettera N alla lettera Z

I soggetti appartenenti alle altre categorie e già individuati in appositi elenchi, dovranno recarsi al Palazzetto dello Sport suddivisi per orari e per lettera iniziale del cognome nel modo seguente:

– dalle ore 9,00 alle ore 10,00 dalla lettera A alla lettera C

– dalle ore 10,00 alle ore 11,00 la lettera D

– dalle ore 11,00 alle ore 12,00 dalla lettera E alla lettera M

– dalle ore 12,00 alle ore 13,00 dalla lettera N alla lettera Z

Ciascun soggetto sottoposto al tampone sarà invitato a compilare l’apposito modulo, secondo il modello allegato e dovrà presentarsi munito di documento di riconoscimento.

Confidiamo nella collaborazione da parte di tutti gli appartenenti alle fasce di popolazione sopra specificate al fine di effettuare in manira efficace la rilevazione, attraverso il tampone da Covid 19, secondo il calendario sopra elencato.

Si assicura la massima riservatezza sull’esito dei tamponi che saranno effettuati.

Per accellerare l’iter stampare e portare con se il Modello richiesta tampone debitamente compilato nella parte anagrafica”.

