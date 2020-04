Coronavirus. Un altro guarito in Irpinia, è un medico di Mercogliano.

Si muove qualcosa anche dal punto di vista delle guarigioni in Irpinia, ieri fu dimesso dal “Rummo” di Benevento un paziente di Savignano Irpino, oggi è tornato a casa il medico 53enne di Mercogliano, infettivologo al Policlinico di Napoli. Aveva contratto il Coronavirus piuttosto presto, prima il ricovero al “Moscati” di Avellino e poi al “Cotugno” di Napoli. Le sue condizioni sono migliorate sensibilmente negli ultimi giorni, aveva fatto ricorso all’ossigeno per problemi respiratori. Ce l’ha fatta, una gran bella notizia. Sono cinque le guarigioni in Irpinia: 2 arianesi, 2 savignanesi e appunto il medico mercoglianese.

