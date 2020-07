Coronavirus. Un positivo a Montoro, il sindaco Giaquinto: “È in isolamento con il nucleo familiare e sta bene”.

“Cari concittadini dobbiamo purtroppo informarvi che nell’ambito di controlli disposti per persone che sono state a contatto con soggetti positivi, è risultato positivo al tampone Covid-19 un nostro concittadino. Lo stesso sta bene ed è già in isolamento con il nucleo familiare da alcuni giorni. Giungano a lui gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione.

Nel contempo raccomandiamo tutti i cittadini di continuare ad osservare le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al covid-19”. Questo è il post del sindaco di Montoro Girolamo Giaquinto.

