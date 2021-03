COVID. L’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il vaccino di Johnson&Johnson

Il comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per il farmaco (Ema) ha approvato il vaccino di Johnson&Johnson. L’Ema ha raccomandato di concedere un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per Janssen, il vaccino di Johnson & Johnson, per gli adulti, a partire dai 18 anni. Salgano così a 4 i vaccini utilizzati contro il Coronavirus, dopo quelli di Pfizer, Moderna e AstraZeneca. Secondo gli accordi, la multinazionale dovrebbe inviare 200 milioni di dosi nel 2021 all’Ue, di cui 55 milioni solo nel secondo trimestre dell’anno, anche se nei giorni scorsi erano trapelate indiscrezioni su un possibile ritardo nella consegna.

Il vaccino J&J avrebbe un’efficacia del 57% sulla variante sudafricana, del 66% per la copertura di base, dell’85% nei casi gravi e del 100% nei casi di ospedalizzazione/morte. Gli effetti collaterali nello studio sono risultati generalmente lievi o moderati e sono stati risolti entro un paio di giorni dalla vaccinazione.

Le dosi possono essere conservate in frigorifero tra i 2°C e gli 8°C per tre mesi. “La sicurezza e l’efficacia del vaccino – si legge in una nota Ema – continueranno a essere monitorate poiché viene utilizzato in tutta l’Ue, attraverso il sistema di farmacovigilanza dell’Ue e di ulteriori studi sia da parte dell’azienda che delle autorità europee”

