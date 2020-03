Dalla Provincia di Avellino nuove corse di bus extraurbani “Segnale importante per i territori interni”

Il Presidente della Provincia di Avellino ha approvato ieri un importante provvedimento per l’introduzione di nuove corse di bus all’interno del territorio provinciale. Una scelta con la quale viene rafforzato il collegamento tra Avellino e i Comuni e che arriva all’esito di un proficuo confronto tra amministrazioni locali e provinciale.

Il provvedimento prevede sia l’aumento del numero di corse che l’aumento della frequenza delle stesse e si fonda su un investimento di 600 mila euro.

“Siamo molti felici di questa scelta – dichiara il sindaco di Sant’Angelo dei Lombardi Marco Marandino – E’ un segnale importante per i territori interni e per i cittadini delle nostre comunità che potranno muoversi con maggiore facilità. La sinergia tra i diversi livelli istituzionali ha funzionato molto bene e auspichiamo che questo possa accadere anche in altri ambiti per migliorare la vivibilità e l’offerta di servizi ai nostri territori.”

I nuovi servizi riguarderanno le diverse aree del territorio provinciale. La consultazione di tutte le nuove corse sarà disponibile sul sito Air Mobilità.

Il Sindaco prof. Marco Marandino

