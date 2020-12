“Diamoci una mano”. Il Progetto “Gusto&Cuore”, promosso dalla Rete di volontariato

Il Progetto “Gusto&Cuore”, promosso dalla Rete di volontariato “Diamoci una Mano”, si propone di sostenere il pagamento delle utenze domestiche in favore di famiglie che vivono un momento di estrema difficoltà economica, in ragione della crisi contingente all’emergenza sanitaria.

Purtroppo in molti non stanno usufruendo dei riscaldamenti data la difficoltà di pagare la bolletta.

Hanno deciso di aderire all’iniziativa numerose aziende irpine, che doneranno i seguenti prodotti:

– Pasta Graziano

– Olio Basso

– Rosè Cantina Petilia

– Falanghina Cantina Orneta

– Biscotti Forno De Nardo

– Salumi Giò Prosciutti

– Dolciumi Di Iorio

– Marmellate Terra Mater.

Con questi prodotti sono stati realizzati cesti regalo natalizi che saranno poi venduti, L’INTERO RICAVATO SARA’ DESTINATO AL SOSTEGNO DEL PAGAMENTO DELLE UTENZE DOMESTICHE.

E non dimentichiamo mai che “fare del bene…porta bene!”.

