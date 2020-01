DOMICELLA (AV). La tragica morte di Mariano, venuto da un paese lontano per una vita migliore.

Aveva 52 anni, si chiamava Mariano ed era giunto in Italia tanti anni fa, aveva lasciato la propria terra, quella rumena, per vivere in Italia dove si era sposato e messo su famiglia. Tutti lo descrivono come un uomo pacato, tranquillo, una vita per la famiglia, nessun segno che potesse far pensare ad un gesto così estremo, quello di togliersi la vita impiccandosi in una zona di campagna di Quindici, in località . Cosa sia scattato stamane nella mente dell’uomo saranno i Carabinieri della Compagnia di Baiano a cercare di dare una risposta al rebus. Nelle prossime ore saranno sentiti i suoi più stretti familiari, amici di lavoro, per cercare di capire cosa abbia portato l’uomo ad una simile decisione. L’uomo lavorava da qualche tempo al forno crematorio di Domicella, nel vallo era molto conosciuto, dove viveva con la sua famiglia in una casa di proprietà. Lascia la moglie, nota infermiera dell’Ospedale di Nola, e due figli maggiorenni che studiano all’università.

