È morto Don Antonio Tenore, storico parroco di Bisaccia.

Bisaccia e l’Irpinia piangono Don Antonio Tenore, storico parroco del centro orientale della provincia. Domani funerali in forma strettamente privata, viste le restrizioni anti coronavirus. Il messaggio dell’Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi Pasquale Cascio.

“L’Arcivescovo, il Presbiterio, le Comunità Religiose e tutto il Popolo Santo di Dio annunciano il passaggio dalla morte alla vita nel Signore Risorto di Don Antonio Tenore, Fratello e Presbitero della nostra Chiesa Diocesana. Ha servito e amato l’umanità nella Chiesa in qualsiasi condizione e situazione, con libertà di spirito, con profonda cultura e con concretezza di opere. La fedeltà al ministero e al lavoro, la sua franchezza profetica rimarranno di esempio e di conforto per la sua Famiglia e per noi tutti”.

