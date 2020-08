Elezioni Amministrative del 20 e 21 settembre 2020 – Comune di Luogosano (AV). La nota del candidato sindaco Vincenzo Buono

Chi scrive è Vincenzo Buono, candidato alla carica di Sindaco, alle elezioni Amministrative di settembre nel Comune di Luogosano (AV) con la lista civica “PER LUOGOSANO” – Ripartiamo Insieme. È giunto il momento di portare a conoscenza della comunità di Luogosano che siamo pronti per la competizione della prossima tornata elettorale con lo spirito giusto e rinnovato e una squadra della quale sono pienamente soddisfatto ed orgoglioso. La lista sarà ufficialmente presentata sabato 22 agosto. Siamo pronti da tempo, come avevamo promesso, ad assumerci di nuovo il compito di dare continuità al lavoro iniziato ed interrotto per i motivi che sono a tutti noti. Senza far rumore, ma con determinazione, vogliamo impegnarci ancora di più per far crescere il nostro paese. Le basi da tempo sono state già gettate. Adesso abbiamo la squadra giusta, di indubbia capacità, per affrontare l’impegno del prossimo lavoro amministrativo con competenza e, soprattutto con lealtà, che deve essere alla base di ogni rapporto tra le persone. Il lavoro sarà impostato per migliorare la vivibilità e accogliere tutte le opportunità per lo sviluppo della nostra comunità. Lo abbiamo modestamente dimostrato nel brevissimo tempo in cui abbiamo amministrato e siamo fiduciosi di poterlo continuare a fare con un nuovo mandato popolare pieno ed inequivocabile. Con la consapevolezza che non sono le cariche che fanno grandi le persone, ma, al contrario, sono le persone che rendono importanti le cariche. Vi ringraziamo fin da adesso per il consenso che vorrete accordarci per far fare al nostro paese il definitivo salto di qualità. Con la collaborazione di tutti quelli che hanno a cuore il futuro del nostro paese . Grazie a tutti.

