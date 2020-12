Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, finisce su “Striscia la notizia”. Video

Luca Abete, inviato della trasmissione satirica “Striscia la Notizia” di Canale 5, torna a occuparsi degli operatori delle ambulanze in Campania, lavoratori veri e propri spacciati dalle associazioni di pubblica assistenza come semplici volontari ai quali viene negato ogni diritto: ecco come alcuni di loro descrivono la situazione. Dopo di che sente il nuovo presidente della Commissione Sanità della Regione Campania Vincenzo Alaia che è all’oscuro di tutto. Ecco il video, clicca sul link

https://fb.watch/2jDf86Rjzu/

