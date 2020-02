Flumeri (AV), Carnevale 2020 pronti la sfilata di carri e maschere.

Tutto pronto, per la sfilata di carri allegorici del prossimo martedì 25 febbraio, l’evento patrocinato dall’Amministrazione Comunale di Flumeri, come ogni anno è organizzato da un gruppo di associazioni onlus del posto, Bagliori di Luce, RGPT Protezione Civile, e Protezione Civile Impegno e Solidarietà, che coinvolgendo altre persone danno vita a questa giornata di festa e intrattenimento, dedicata ai bambini flumeresi.

La manifestazione, quest’anno avrà come tema l’ecologia e inizierà alle 15 con il ritrovo in piazza San Rocco, da dove prenderà il via la sfilata, guidata dal carro denominato Sardine di plastica.

Fatto il giro del paese, il corteo arriverà alla sala San Rocco, dove si terrà per tutti i bambini presenti , uno spettacolo di intrattenimento.

Carmine Martino

