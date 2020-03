Flumeri, chiudono al pubblico tutti i negozi alimentari, solo consegna a domicilio, per soli residenti.

Nonostante i continui appelli da parte del Sindaco Angelo Lanza, anche con un video lanciato sul proprio profilo Facebook domenica scorsa 15 febbraio, rivolto a tutti cittadini di Flumeri a stare a casa e uscire solo in caso di necessità, sembra non aver avuto grossi effetti. Non tutti i cittadini hanno raccolto l’appello, molti con scuse varie tra cui quella di fare acquisto di alimentari, hanno continuato ad uscire di casa.

Anche, il Maresciallo Francesco Strazza Comandante la Caserma dei Carabinieri di Flumeri, che sta costantemente monitorando con i suoi uomini le vie del paese e anche con posti di blocco sul territorio comunale, sta cercando di evitare che possano circolare persone senza giustificato motivo. L’amministrazione comunale in accordo con le forze dell’ordine e gli esercizi commerciali hanno quindi optato per la chiusura degli esercizi di beni di prima necessita e optando per le sole consegne a domicilio su richiesta.

Abbiamo contattato il negozio Arturo’s, il cui gestore ci ha rilasciato la seguente dichiarazione: ” Siamo stati contattati dal Maresciallo Strazza e dal Sindaco Lanza, perchè c’era un andirivieni di persone del posto, che venivano due o tre volte al giorno, a fare minime spese, anche solo comprare una birra. Poi, il mio negozio si trova sulla strada da e per i paesi della Baronia, e varie persone di quei paesi si fermano a fare la spesa, per cui abbiamo deciso di comune accordo con tutti gli altri gestori, di ricevere da oggi 17 febbraio ordinazioni per telefono e fare consegne a domicilio solo ed esclusivamente per i residenti a Flumeri. Perchè, anche noi abbiamo una famiglia da difendere da possibili contagi sia da persone esterne, ma, anche, di fronte ad un continuo andare e venire di persone di Flumeri, che per poter uscire di casa ,si giustificavano facendo spese irrisorie due o tre volte al giorno”.

Non si può, che convenire e un plauso va alle autorità istituzionali, delle forze dell’ordine e di prevenzione, che hanno permesso la chiusura, per minimo 10 giorni, salvo prolungarlo se non si attenua il contagio del coronavirus.

Carmine Martino

