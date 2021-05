Forino (Av). Al via i Progetti del Servizio Civile. Ecco il comunicato del Sindaco Olivieri

Il Servizio Civile Universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Il Servizio Civile Universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese.

Questa mattina, dopo la sottoscrizione del contratto e la presa in servizio, avvenuta venerdì 30 aprile a Mercogliano, Comune capofila, hanno preso inizio i primi due progetti di Servizio Civile attuati al Comune di Forino. I progetti di Servizio Civile in essere quest’anno presso il Comune saranno 5 di cui tre finanziati dal programma UE PON IOG Garanzia Giovani EducAzioni, GenerAzioni, IntegrAzioni, ed altri due AmbientAzioni, InformAzioni, finanziati dai fondi ordinari dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Consapevoli dell’importante apporto che i neo volontari daranno alla Comunità Forinese, auguriamo loro un grande in bocca al lupo per l’esperienza formativa che hanno intrapreso.

Il Sindaco

dr. Antonio Olivieri

