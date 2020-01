Forino (Av): Biglietti gratis pro alluvionati per assistere alla gara Avellino- Vibonese del 12 gennaio

Si direbbe che la ” Befana ” nel suo ” calzettone ” porta un’ attenzione. E finalmente , e diciamocelo davvero , qualcuno che volge lo sguardo verso Forino e le popolazioni alluvionate della Terra dei Sette Colli. Chi sarà? Un’ istituzione provinciale, regionale, nazionale? Diremo che se fosse per loro, si dovrà sicuramente attendere di nuovo il ritorno di “Garibaldi e dei MilIe”. Stavolta è il mondo del “calcio” gioco più bello del mondo, a cercare di fare sentire la vicinanza a Forino ed alla sua gente, in tal caso l’ U.S. Avellino Calcio e la sua nuova proprietà. Difatti, in occasione di Avellino – Vibonese del 12 gennaio, la società biancoverde testimonierà la propria vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione delle scorse settimane. Pertanto il club metterà a disposizione, di concerto con le amministrazioni locali dei Comuni di Cervinara, Forino e San Martino Valle Caudina, biglietti gratuiti per le scolaresche e per gli studenti Under 18. Questa iniziativa farà da apripista ad una serie di eventi di stampo sociale, dei quali il club si farà promotore nei mesi a venire e che coinvolgeranno enti ed amministrazioni con l’obiettivo di rinsaldare una volta di più il rapporto tra l’U.S. Avellino ed il territorio. Un gesto che vale doppio e che si spera possa aprire gli occhi a chi ancora dorme ” Profondamente” sul caso Celzi di Forino. In tal caso un sentito grazie all’ U. S. Avellino Calcio. Daniele Biondi

