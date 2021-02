Forino (Av): CORONAVIRUS. IL Sindaco Olivieri: “Un aumento che deve richiamarci tutti al rigore ed al rispetto delle norme”

Cari Concittadini, registriamo, purtroppo, un’impennata preoccupante dei contagi nel nostro Comune.

Un aumento che deve richiamarci tutti al rigore e al rispetto delle norme. Dopo una fase stabile in cui la diffusione del virus è stata lieve e sotto controllo, dal report fatto pervenire oggi dall’Asl di Avellino registriamo altri 14 nostri Concittadini positivi che sommati ai 7 di ieri fanno 21 positivi in due giorni. Un dato che ci deve far riflettere e invitare tutti alla massima attenzione ed osservanza delle norme. Proprio adesso non possiamo permetterci rilassamenti. Immediatamente, ho provveduto alla chiusura delle Scuole per una settimana. Altre disposizioni attuerò se sarà necessario. Per arrestare, però, la trasmissione del virus serve la fattiva collaborazione da parte di tutti con l’osservanza scrupolosa delle regole che ormai conosciamo da mesi.

All’aperto, nei luoghi aperti al pubblico, ma anche in casa, dobbiamo attenerci innanzitutto al buon senso e poi alle disposizioni e alle norme impartite dalle Autorità. Continuiamo ad utilizzare la mascherina in modo corretto e ad igienizzare spesso le mani. Evitiamo, ovunque,assembramenti. Ricordiamoci sempre di relazionarci con gli altri mantenendo il distanziamento sociale. Queste le semplici regole a salvaguardia della salute nostra e di quella dei nostri cari.

Da sole, le azioni di controllo non bastano. Queste saranno intensificate ancora di più con l’aiuto delle forze dell’ordine a cui va il mio grazie, ma occorre anche l’impegno e la presa di coscienza da parte di ognuno di noi, a qualsiasi livello, per limitare il contagio. Tutti dobbiamo contribuire.

Quale Autorità Sanitaria Locale, avverto il dovere di richiamare tutti al rispetto delle norme. Con i 14 positivi di oggi, gli attuali positivi del Comune di Forino salgono a 52 vista la contemporanea guarigione di una nostra Concittadina.

Sarà mia premura continuare a tenerVi costantemente aggiornati.

Non abbassiamo assolutamente la guardia. Ora più che mai Forino deve essere Comunità.

Il Sindaco dr. Antonio Olivieri

