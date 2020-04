Forino (Av): Dimesso dal Moscati il Consigliere Comunale Vottariello colpito dal COVID19.

Forino oggi si è svegliata giuliva e festante. Il Consigliere Carmine Vottariello ha vinto la sua battaglia al COVID19 e torna a casa. Per festeggiare la sua guarigione a prenderlo alla Città Ospedaliera “Moscati” di Avellino, il sindaco di Forino Olivieri e l’assessore Giardino. Grande soddisfazione per medici e infermieri che lo hanno salutato con gioia dopo aver condiviso con il paziente le cure, le ansie, le difficoltà della malattia. La comunità di Forino era in attesa di questa buona notizia. Ora il consigliere potrà tornare tranquillamente a casa dalla sua famiglia e presto svolgere il suo ruolo in consiglio comunale. Sinceri Auguri dalla corrispondenza locale di Bassa Irpinia e del suo Direttore Avv. To Felice Siniscalchi. Da. Bio.

