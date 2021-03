Forino (Av). Dolce Pasqua per i bambini della cittadina irpina. In arrivo uova pasquali come dono da parte dell’Amministrazione Comunale

Parte oggi la consegna delle uova di Pasqua ai più piccoli della nostra Comunità.

Come fatto lo scorso anno, anche per questa Pasqua, l’Amministrazione Comunale ha voluto donare un piccolo sorriso ai più coraggiosi di questa pandemia.

498 sono le uova da consegnare. Tutti i bambini nati dal 2010 ad oggi riceveranno a casa un uovo e un biglietto di auguri.Le uova saranno consegnate rispettando la normativa vigente anti covid.

Come potete leggere i bambini sono tanti e ci vorrà qualche giorno per effettuare tutte le consegne. Invitiamo tutti ad avere pazienza e ad indossare la mascherina quando arriverà il vostro turno. Pasqua è la Resurrezione del Signore e con Lui deve rinascere la nostra speranza.

In questo tempo segnato da tanti sacrifici e da tante rinunce, ci auguriamo che questo nostro gesto possa portare un piccolo momento di gioia ai nostri piccoli campioni.

Buona Pasqua.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale.

