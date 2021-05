Forino (Av). È la dottoressa Rosaria Gamerra il Commissario Prefettizio in sostituzione dell’ex Sindaco Olivieri

Con provvedimento in data odierna, il Prefetto di Avellino ha sospeso il consiglio comunale di Forino, nominando la dott.ssa Rosanna Gamerra, vice Prefetto, commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune in attesa che si perfezioni la procedura di scioglimento avviata a seguito delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri comunali. Napoletana e laureata in Giurisprudenza, la dottoressa Gamerra proviene dalla Prefettura di Milano, dove ha svolto le funzioni di dirigente dell’Area Immigrazione e Diritto D’Asilo. In precedenza ha prestato servizio presso il Ministero dell’Interno e presso le Prefetture di Savona e di Napoli, ricoprendo diversi incarichi anche nell’ambito dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e della Protezione Civile.

Nel corso della carriera professionale è stata Presidente supplente Commissione territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato ed ha ricoperto incarichi di Commissario straordinario ex art. 141 O.Ivo 267 /2000 presso altri diversi Comuni della provincia di Napoli. La dottoressa Rosanna Gamerra assume l’incarico e traghetterà Forino verso nuove elezioni. Daniele Biondi

