Forino (Av): Frana Monte Santa Cristina, invasa dai detriti la strada che conduce a Bracigliano. Di nuovo allagata Celzi

Sabato nero per la terra di Forino, territorio da sempre a forte rischio idrogeologico. In una mezza giornata da paura eventi in simultanea hanno caratterizzato ore frenetiche e di paura.

Una colata di fango ha sommerso un’abitazione in costruzione lungo la strada che collega il paese a Bracigliano dove si è verificata una vera e propria frana. Fortunatamente non ci sono stati feriti. La strada è stata interdetta al traffico, così come la strada provinciale Laura, che collega Celzi di Forino a Montoro , dove lungo i tornanti, ci sono stati diversi smottamenti che hanno reso la strada impraticabile. L’arteria è stata chiusa.

Al lavoro tantissimi volontari della Protezione Civile che hanno lavorato tanto anche nella frazione di Celzi di Forino, problema atavico in questa zona del paese. Almeno una decina di famiglie sono state fatte evacuare dalla proprie abitazioni perché l’acqua ha raggiunto i primi piani e le strade sono percorribili soltanto con i gommoni. Alta l’attenzione sul territorio per via delle precipitazioni che, secondo le previsioni meteo dovrebbero continuare anche nelle prossime ore e domani almeno fino al pomeriggio . Vi terremo aggiornati .

