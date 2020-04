Forino (Av): La cittadina irpina ha una nuova centenaria, la signora Margherita Testa “Nonna d’Irpinia”

Una bellissima notizia giunge da Forino, Città dei Sette Colli, ed è rappresentata da nonna Margherita Testa che compie 100 Anni, nuova centenaria d’Irpinia. Una vita quella della signora Margherita dedita al lavoro, ai sacrifici, ma anche piena di amore rappresentato dai suoi Sette figli, 16 nipoti e 27 pronipoti e altri 4 piccoli bis nipoti. Il sindaco di Forino Antonio Olivieri ha voluto omaggiare la signora Margherita consegnandole personalmente una pergamena, seppur era prevista una festa purtroppo saltata che lo stesso Primo Cittadino di Forino aveva organizzato per la centenaria. Nulla gli ha tolto però di potersi recare a casa sua munito di DIP per congratularsi di persona e per testimoniare la sua vicinanza e della comunità anche in questo periodo di isolamento dovuto al COVID19. Le parole del Sindaco: “Cara Margherita, i suoi cento anni, la sua energia e la sua voglia di vivere sono un inno alla vita per tutti noi, a non mollare mai, soprattutto in questo periodo duro e difficile. Le giungano i nostri migliori auguri per questo bellissimo traguardo”. Anche la nostra Redazione si unisce alla gioia della famiglia Testa e della Cara Nonna d’Irpinia signora Margherita. Da. Bio.

