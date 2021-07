Forino (Av): La Dottoressa Gamerra Commissario Prefettizio sblocca le ” Grandi” opere del Comune dei Sette Colli

Sono ad una significativa svolta opere strategiche e di somma urgenza del Comune di Forino. Cantieri che da anni e da mesi attendevano un inizio, una partenza sono stati finalmente sbloccati. Tra questi quello che riguarda la vasta area degli ex prefabbricati di Petruro, dove da giorni ruspe, camion e mezzi stanno rimuovendo gli “atavici” materiali di risulta sassosi e melmosi che da anni sostavano li e che solo ora si sono finalmente riusciti a rimuovere. Passiamo alla questione Celzi per la quale è avvenuta una doppia svolta positiva. Infatti con Determina Area Tecnica n.90 del 14-07-2021.si è dato immediato mandato alla ditta Etica di Assemini (Cagliari) per i Lavori di Ripristino della Funzionalità dell’ Impianto di Sollevamento di Celzi per un importo di 44.000 Euro. Infine lo sblocco del cantiere per lo svuotamento vasche di Via San Pietro che da tre giorni è ripreso anche con una certa solerzia. Merito alla Dottoressa Gamerra Commissario Prefettizio nonché del validissimo nuovo Dirigente dell’ Ufficio Tecnico Architetto Stefano Meo del quale se ne parla un gran bene. Daniele Biondi

