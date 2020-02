FORINO (AV). La Terra dei Sette Colli” al tempo” del Coronavirus

In un pomeriggio spettrale, un paese spettrale. Così si presentava Forino, terra dei Sette Colli nel tardo pomeriggio di oggi, Lunedi 24 febbraio. Notizie, aggiornamenti dalla TV che scorrono fluidi in un tam tam che ha visto e sta vedendo la gente locale prendere d’assalto gli esercizi pubblici a caccia di amuchina e disinfettanti vari, nonché mascherine protettive in una previsione futuristica che non vogliamo neanche enunciare. Attività di pubblico servizio quasi deserte, palestre, centri di danza e sportivi con minor affluenza di atleti, mentre le autorita’ pubbliche comunali nella giusta e sapiente direzione emanano decaloghi da seguire in caso di spostamenti nel territorio nazionale e soprattutto verso i luoghi di focolai attivi dichiarati dalla Protezione Civile nazionale, così come l’ente scolastico che si attiva nel convocare un Consiglio Di Istituto straordinario per ratificare decisioni del Ministero riguardo la sospensione di tutte le gite scolastiche nazionali ed estere. Ed intanto la gente, osserva, spulcia smartphone, tablet a caccia dell’ultima notizia, dell’ultimo aggiornamento in tempo reale in cerca di nuovi casi o presunti decessi, mentre dall’alto della collina il Santo Patrono San Nicola veglia e sorveglia la feconda valle con la speranza che il popolo di Forino oltre che della scienza, della medicina, gli possa ancora una volta dimostrare, anche solo con una preghiera la sua devozione, lui che è, e sarà sempre Padre ed Avvocato delle umane avversità per la gente locale. Daniele Biondi

