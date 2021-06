È mancato poco che ieri sera nell’ affollata Piazza Tigli al centro di Forino non accadesse una tragedia. Una autovettura Alfa 147 per cause ancora da accertare, è piombata su un marciapiede dove fortunatamente in quel preciso istante non transitavano passanti Tanta la paura soprattutto per le persone che sostavano nell’attiguo “Bar Centrale”. Sul posto i Carabinieri per accertamenti, rilievi ed identificazione del conducente. Da. Bio

