Forino (Av): Onorevole Riconoscimento per l’azienda di Telecomunicazioni forinese ” De Angelis Immacolato”

Tra i migliori imprenditori nel campo dell’ elettronica e delle telecomunicazioni a livello provinciale e regionale trova sicuramente spazio il Signor. De Angelis Immacolato di Forino. La sua azienda infatti grazie alla profonda competenza, il sacrificio, la professionalità ancora una volta raccoglie importanti frutti e riconoscimenti. E così che nel meeting della multinazionale Digitaltime Eolo presso il Centro Congressi Hotel Ramada di Napoli, la stessa si è vista premiare strappando un onorevole Terzo Posto a livello Regionale, Primo a Livello Provinciale come miglior installatrice ufficiale e rivenditrice Eolo. Un successo celato nell’ abilità dell’ imprenditore forinese di essersi adeguato al cambiamento dei tempi e dei nuovi ” avanzati ritagli” che la moderna comunicazione via cavo, via etere e Digitalterrestre ha apportato velocemente nell’ ultimo ventennio. A ciò si aggiunge un affabile spirito di squadra volto a soddisfare in ogni momento l’esigente clientela sicura di poter far affidamento sull’ azienda ” De Angelis Immacolato” oltre ogni confine e difficoltà . Dunque merito e plauso ad Immacolato De Angelis ed al suo validissimo entourage, ad major semper. Daniele Biondi

