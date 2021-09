Forino (Av): Parla Massimo Rega candidato con la Lista “PER FORINO SEMPRE” Olivieri Sindaco ” Mi batterò per lo sport e l’aggregazione dei nostri giovani. Diversi progetti in cantiere e presto realizzabili”

“Ho sposato sin da subito il progetto che mi è stato proposto dal Candidato Sindaco Antonio Olivieri perché in esso è radicato tutto ciò in cui ho sempre creduto e tutto ciò per cui mi sono sempre battuto”, E’ così che Massimo Rega, candidato alla carica di Consigliere Comunale nella lista Per Forino Sempre, introduce le motivazioni che lo hanno spinto ad abbracciare questo progetto. Impiegato presso l’SDA, Massimo ha all’attivo anni di esperienza sportiva come calciatore e ora, a 54 anni come preparatore dei portieri under 15 e under 16 dell’US Avellino. Massimo ha maturato negli anni una profonda conoscenza del mondo sportivo e questa è stata una delle motivazioni decisive che lo hanno spinto a far parte della compagine capeggiata dall’ex Sindaco Olivieri. “Ho ritrovato, all’interno del programma, motivazioni ed intenti a me particolarmente cari oltre che un gruppo propositivo. Il dialogo è un aspetto importante e decisivo anche nello sport. Laddove il dialogo si fa primo comandamento all’interno di un gruppo, già si sono gettate le basi per creare qualcosa di solido e duraturo”. Massimo ha le idee chiare sulla sua candidatura e sui punti del programma sui quali vorrebbe impegnarsi. “Già con la scorsa Amministrazione, Antonio ha dimostrato di tenere particolarmente alla creazione di spazi che possano promuovere fenomeni di aggregazione. Questa è una cosa che, negli anni, era un po’ mancata da parte degli Amministratori e che sono stato felice di aver trovato con l’ex Sindaco Olivieri. Quello che più mi preme sottolineare è la mancanza a Forino di un campo di calcetto e di strutture che possano permettere di praticare sport. Questo genera una logica conseguenza: i bambini, i ragazzi, sono costretti a dover andare fuori dal nostro territorio anche solo semplicemente per giocare una partita di calcio! Questo fenomeno non si verifica solo per ciò che concerne lo sport ma anche per tutto quello che riguarda l’aggregazione in senso più lato. Penso al fatto che, in questo paese, ad esempio, manca anche un centro sociale.” È sull’aggregazione che Rega intenderebbe puntare il suo lavoro di eventuale Consigliere Comunale e lo rimarca più volte e sotto più aspetti: “Con l’avvento del Covid abbiamo ancora di più capito quanto la socializzazione sia importante. Una socializzazione che possa riguardare ogni disciplina sia sportiva che artistica. Sin dal suo insediamento, il Sindaco Olivieri si è fortemente impegnato per la riqualificazione della struttura Polivalente sita in via Vaticali, altro aspetto che mi sta particolarmente a cuore, decidendo di destinare dei fondi assegnati dal Ministero dell’Interno proprio ai lavori su questa struttura. I Commissari Prefettizi hanno ritenuto valida la destinazione di tali fondi da parte di Antonio e stanno proseguendo questo lavoro. Penso che i fatti dicano tutto. Per la prima volta, concretamente, con Antonio Olivieri qualcosa si stava muovendo. La mia candidatura nasce dal desiderio di partecipare attivamente a queste operazioni perché amo lo sport, amo la socialità, amo l’aggregazione e desidero fortemente che i nostri ragazzi abbiano dei luoghi di ritrovo perché ne hanno necessità sia dal punto di vista psicologico che formativo perché non dimentichiamoci che lo sport e le arti in generale danno regole e disciplina. Praticare sport, praticare arte è un modo per uscire dal proprio guscio, dal proprio io, abbracciare con rispetto le idee e le identità altrui, partorire nuovi pensieri, oltre ai propri, cosa che ovviamente non fa mai male, vuol dire preparare una classe sociale, quella del futuro, ad esporsi, a lavorare onestamente ed attivamente per il Paese come ci proponiamo di fare noi. Forino è un paese pieno di risorse, geograficamente siamo predisposti molto bene per praticare diversi tipi di sport. Credo che il nostro paese abbia solo bisogno dei modi e del tempo giusto per essere valorizzato. Noi di Per Forino Sempre siamo fiduciosi nell’appoggio della popolazione e pronti ad agire!” Daniele Biondi

