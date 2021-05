Forino (Av): Sabino Carpentieri, segretario PSI di Forino: “Uniti con gli altri Partiti per la Rinascita di Forino”

Fa sentire la sua rispettabile ed autorevole voce il Segretario del PSI di Forino Sabino Carpentieri chiamando a raccolta politica, associazioni culturali e sociali, società civile ed imprenditori in quell’ottica di unitario ragionamento atta ad un vero rilancio di Forino dopo la rovinosa crisi istituzionale che ha portato al Commissariamento della cittadina dei Sette Colli”Dobbiamo lanciare e rilanciare la proposta politica per Forino. Non possiamo rimanere inermi difronte a tutto ciò. Servirà in primis una rappacificazione della politica forinese, basta veleni, basta ilarità, remiamo tutti in un’unica direzione quale è il bene di Forino. Non possiamo attendere, ma già ripartire ed il PSI nel bene e nel male cercherà, si impegnera ‘ a chiamare a raccolta tutte le forze politiche locali : il Partito Democratico, Italia Viva, Forza Italia e chiunque altra forza politica voglia identificarsi in questo progetto. Subito dopo le associazioni, la società civile con gli imprenditori locali. Lacera profondamente il cuore vedere quello che è successo, ma dobbiamo guardare avanti con fiducia per il bene di Forino. Dovranno sentirsi tutti coinvolti in questa rinascita, nessuno escluso. Unica cosa, a noi, “liste fai da te” non interessano .Il progetto politico a lunga visione per la nostra terra verrà fuori esclusivamente da un ragionamento politico forte, dove ognuno lancerà le sue proposte per una nuova Forino più competitiva, più bella, più salutare per tutti i Forinesi. Sabino Carpentieri Segretario PSI di Forino.” Daniele Biondi

