Forino (Av) : Salgono a 12 le persone positive al Covid 19. Ecco comunicato del Sindaco Olivieri

Cari concittadini,

tra ieri sera e questa mattina, finalmente, l’Asl di Avellino ha recepito e comunicato ufficialmente 4 positività riscontrate nei giorni addietro. Si tratta di 4 nostri concittadini risultati positivi al covid-19 in strutture private accreditate dalla Regione Campania e che già erano in isolamento domiciliare dal giorno dell’esito del tampone. Questi sono asintomatici o con lievi sintomi e il loro stato di salute non desta preoccupazione. In loro vi è più la preoccupazione per la situazione in cui si sono venuti a trovare e nell’evitare di contagiare i propri conviventi. Per loro l’Asl ha comunicato che farà direttamente un tampone di controllo a distanza di 10 giorni dalla positività per verificarne la negativazione o meno. I contatti stretti dei positivi sono stati messi in isolamento domiciliare obbligatorio per 10 giorni a prescindere da eventuali tamponi effettuati.

Continua, invece, la fase di difficoltà dell’Asl nell’effettuazione dei tamponi richiesti. Mi scuso con chi sta veramente aspettando da tanto. Ma sia io che i medici di famiglia stiamo continuamente sollecitando.

Salgono quindi ad un totale di 12 gli attuali positivi al covid nel nostro territorio comunale, di cui solo uno ricoverato in ospedale.

Giungano a Loro tutti la vicinanza e gli auguri di tutta la comunità di una veloce guarigione.

Evidenzio, inoltre, per massima trasparenza, che siamo in attesa dell’ufficialità da parte dell’Asl di ulteriori risultati positivi riscontrati in strutture private.

Evidenzio, ora più che mai, in considerazione della crescita dei casi, la necessità di osservare scrupolosamente le misure poste in essere per la prevenzione ed il contrasto al covid-19.

Con buon senso, responsabilità e giudizio ce la faremo a superare questo delicato momento.” Il Sindaco Antonio Olivieri

