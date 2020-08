Forino (Av): Sedici Persone in isolamento fiduciario dopo rientro da Viaggi all’estero. Ecco la nota del Sindaco Olivieri.

“IL Servizio Epidemiologia e Prevenzione (Sep) del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Avellino, con proprie note, ha proceduto a comunicare al Comune di Forino che sono 16 i cittadini residenti nel nostro Comune sottoposti, al momento, a misure di isolamento domiciliare fiduciario in quanto rientrati da viaggi dall’estero.

I rientri a Forino sono avvenuti da diversi Paesi esteri: Grecia 2, Regno Unito 2, Romania 7, Francia 2, Austria 2, Malta 1. I nostri sedici concittadini stanno tutti osservando il periodo di isolamento domiciliare comunicatogli dall’Azienda Sanitaria in attesa dell’esito del tampone naso-faringeo a cui sono stati, o saranno, sottoposti.

Ricordo che l’Ordinanza Regionale n. 68 del 12 agosto 2020, a firma del Presidente De Luca, impone per tutti i cittadini residenti nella Regione Campania che rientrano da vacanze all’estero la segnalazione, entro 24 ore dal rientro, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL e l’osservanza dell’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni dal rientro, nelle more dell’esito delle indagini di laboratorio. Il regime di isolamento domiciliare fiduciario viene meno all’atto dell’eventuale esito negativo degli esami, fatta salva ogni ulteriore competente determinazione dell’Asl.

Rinnovo l’invito alla prudenza e alla cautela. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Il buon senso deve sempre essere da ispiratore alle nostre azioni. Purtroppo, la curva relativa ai contagi da covid-19 è ripresa a salire e bisogna assolutamente assumere tutte le iniziative volte a tutelare la salute. Si ribadisce, quindi, l’importanza di rispettare le regole relative al distanziamento sociale e all’obbligo della mascherina come impartito dalle norme.

Continuiamo a rispettare le disposizioni e le limitazioni imposte a livello nazionale, regionale e locale.

Il Sindaco Antonio Olivieri

