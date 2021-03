FORINO (AV) – Tentato furto al deposito giudiziario: bloccati e denunciati dai carabinieri due casertani.

Non si ferma la controffensiva posta in essere dal Comando Compagnia dei Carabinieri di Baiano per il contrasto ai reati predatori.

A finire questa volta nella rete dell’Arma, un 35enne ed un 40enne della provincia di Caserta, già noti alle Forze dell’Ordine, denunciati perché ritenuti responsabili dei reati di danneggiamento e tentato furto.

I fatti si sono verificati ieri pomeriggio a Forino.

Sfortunatamente per loro, l’azione delittuosa è stata notata da una persona che, a testimonianza dell’inestimabile valore aggiunto offerto dalla partecipazione della collettività al bene comune della sicurezza e della legalità, non ha esitato ad allertare il “112”.

Ricevuta la segnalazione, i militari in servizio alla Centrale Operativa hanno subito disposto l’invio di una pattuglia della locale Stazione, già impegnata in quell’area nell’ambito di un normale servizio di perlustrazione.

L’equipaggio della “Gazzella”, tempestivamente giunto sul posto, ha bloccato due uomini intenti a smontare dei catalizzatori per marmitte da alcuni veicoli presenti nel deposito giudiziario, dove erano entrati dopo aver tagliato la rete metallica di recinzione.

Condotti in Caserma, per i due soggetti è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel Comune, gli stessi sono stati proposti per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio e sanzionati per aver violato le prescrizioni di carattere sanitario relative all’emergenza pandemica in atto.

Sottoposti a sequestro un flex a batteria, un piede di porco, una tronchese ed altri attrezzi atti allo scasso.

Si sensibilizzano i cittadini a continuare a segnalare tempestivamente al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze, situazioni inconsuete nonché veicoli o persone sospette.

