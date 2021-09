Forino (Av). VERSO LE ELEZIONI. Benito Gilberti candidato con la Lista PROSPETTIVE Iannaccone Sindaco: “Non ho interessi personali, sono candidato per gli interessi della mia gente e di Forino”

Continuiamo la conoscenza dei Candidati forinesi scesi in campo per le prossime Amministrative 2021. Abbiamo oggi il piacere di parlare del Funzionario Agenzie delle Entrate il dott. Benito Giliberti . Benito Giliberti 38 anni ha un viscerale legame con Forino sua terra natia. Ha avuto varie opportunità professionali che lo hanno momentaneamente allontanato dall’ amata Cittadina dei Sette Colli, ma lui ha sempre lottato per ritornare il prima possibile.

Ha una laurea specialistica in economia, è abilitato all’insegnamento delle “Discipline Economico – Aziendali” ed ha insegnato in diversi istituti superiori in Campania e in Lombardia. Abilitato anche alla professione di dottore commercialista e di revisore legale dei conti, per diversi anni è stato membro di diverse commissione presso l’ordine dei dottori commercialisti di Avellino, Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi. Lo stesso attualmente lavora come apprezzato e quotato funzionario all’ Agenzia delle Entrate dove ha ricoperto diversi ruoli in diverse città di Italia.

Abbiamo avuto modo di raggiungerlo telefonicamente ed a riguardo sua candidatura cosi ha dichiarato: ”

Non vi nego che ci sono stati momenti di estrema riflessione e sono stato molto combattuto nel decidere di rendermi utile e disponibile per Forino o restare neutrale e non assumermi la responsabilità di un impegno così gravoso, ma alla fine il mio senso di responsabilità verso il prossimo ha prevalso e ho deciso di candidarmi insieme al resto della squadra capeggiata dal Preside Iannaccone ad amministrare la nostra Forino, e per me questo è solo motivo di estremo orgoglio. È con gratitudine, senso di responsabilità, grande umiltà e con la giusta dose di timore che ho accettato di far parte di questa squadra.

Credo che la politica anche se viene spesso equivocata, strumentalizzata e sporcata è il servizio maggiormente necessario per il vivere civile e democratico e nella mia candidatura c’è tutto il mio impegno civico e civile.

Sto affrontando questa campagna elettorale con coerenza, lealtà e profondo rispetto verso tutti.

Politica per me vuol dire Servizio e non potere.

Se sarò eletto vi assicuro che mi saprò assumere le responsabilità di scelta a sostegno e a difesa dei cittadini perché tutti meritiamo istituzioni presenti e che rispettino gli impegni presi.

Spero che tutti votino valorizzando e premiando il merito.

Chiedo di votare la nostra lista, perché vi assicuro che saprà cogliere al meglio tutte le opportunità e insieme, creeremo le condizioni per far si che Forino diventi un paese sempre più attrattivo, dove le persone preferiscono restare o tornare invece di partire, ma per realizzare tutto ciò abbiamo bisogno del contributo di tutti i forinesi.

L’impegno del Sindaco e di tutta la nostra lista sarà senza risparmio di tempo e di energie, ma di fattiva dedizione.

Non abbiamo interessi personali da salvaguardare, ma abbiamo l’interesse di raggiungere il benessere di tutti con tenacia, dedizione e con determinazione.” Daniele Biondi

