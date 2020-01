Forino (Av): “Vola la Befana” ecco la Quarta Edizione. Appuntamento il 6 gennaio

A Forino, la Befana vola ancora. E ‘giunta ormai alla quarta edizione “il Volo della Befana dalla Torre Civica ” di Forino. Una manifestazione socio- culturale organizzata dalla locale Protezione Civile che ne va davvero fiera di questo particolare e goliardico momento popolare. Patrocinato dal Comune di Forino, l’appuntamento è per il giorno 6 gennaio alle ore 17.30 in piazza Tigli Forino, quando dopo un volo di ben settanta metri, la vecchietta dalle scarpe tutte rotte, distribuirà caramelle e leccornie ai tanti bambini che di certo affolleranno la piazza. Un appuntamento di certo al quale non si potrà mancare, sia per assistere al pindarico e vertiginoso volo dalla torre, sia per ammirare la spettacolarità dell’ evento che la farà da padrone sui volti dei tanti pargoli forinesi nell’osservare da vicino la fantasmagorica Befana. E confidiamo davvero che la ” vecchietta” con il cappello alla romana, porti anche per Forino l’ alchimia giusta per la risoluzione di tante problematicità iniziando proprio dalla riattivazione dell’ antica Torre Civica dalla quale tutti avranno modo di ammirarla nel suo spettacolare volo. Daniele Biondi

