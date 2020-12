Forino (Av): Anche in tempo di COVID si ripete il miracolo della discesa di Babbo Natale”. Appuntamento per Domenica 20 Dicembre a Forino, per Sabato 19 nelle frazioni Celzi e Petruro

È da ormai 35 anni che l’appuntamento dell’ arrivo di Babbo Natale con la slitta a Forino, è diventato l’appuntamento cardine del Natale di tutti i forinesi, bambini, adulti e persone anziane. Organizzato dalla sezione LIBERTAS Forino per commemorare la memoria liturgia di San Nicola di Bari Patrono di Forino il 6 Dicembre, la discesa di Santa Claus rappresenta ormai un appuntamento, un sentimento irrinunciabile per tutti. In questo anno “Maledetto” tanti i bambini che erano rimasti crucciati, dispiaciuti, amareggiati, del mancato arrivo il 6 Dicembre del caro Babbo Natale. Ma a volte i ” Miracoli esistono” ed avvengono grazie all’amore, al sentimento, all’attaccamento di uomini, di coscienze che con sforzo e passione anche in tempi di Pandemia inducono ancora a sognare. I bambini di Forino sogneranno ancora, grazie alla LIBERTAS ed il suo entourage che per la 36ma volta consecutiva farà arrivare in paese Babbo Natale. Ecco il loro comunicato “Babbo Natale ce l’ha fatta ed è riuscito ad arrivare con la sua slitta in tempo per Natale.

Sabato 19 dicembre (a Celzi e Petruro) e domenica 20 dicembre (a Forino) dalle ore 15:30 passerà per le strade indicate nella locandina e con l’aiuto degli Elfi distribuirà “porta a porta” qualche dolcetto a tutti i bambini che dovranno aspettarlo sull’uscio di casa.

Purtroppo non potrà soffermarsi per fare foto ed abbracciarvi tutti ma vi saluterà con tutto l’affetto dalla slitta.” Daniele Biondi

