Futsal. Altre due riconferme in casa Sandro Abate: sono gli avellinesi Cristian Testa e Mario Iandolo.

L’Asd Sandro Abate prosegue col suo lavoro di programmazione della prossima stagione agonistica e piazza l’ennesimo colpo del capitolo riconferme. In un’ottica di valorizzazione del proprio vivaio e dei propri talenti, la società sceglie per il prolungamento di contratto anche di Mario Iandolo.

Il pivot avellinese, classe 2001, ha cominciato, appena 15enne la sua carriera nella Sandro Abate, in Serie C2. L’esordio in Serie B in verde azzurro è stato invece accompagnato da numerose presenze e 4 gol segnati. Diverse le apparizioni anche nella stagione di A2 con un gol all’attivo. Quest’anno la consacrazione con il meritato debutto in massima serie.

Ancora un’operazione di riconferma per L’Asd Sandro Abate che ufficializza il prolungamento di contratto di Cristian Testa.

Avellinese, classe ‘94, l’universale vestirà la maglia della Sandro Abate per la quinta stagione consecutiva.

Dopo l’importante contributo di questo campionato, complice la fiducia della società, Testa ha scelto, senza esitazioni, di cercare la sua occasione in verde azzurro anche nella prossima stagione.

adsense – Responsive – Post Articolo