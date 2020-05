Futsal. La Sandro Abate ufficializza l’italo-brasiliano Antonio Bagatini.

L’Asd Sandro Abate comunica di aver raggiunto l’accordo con Antonio Bagatini, centrale, italo-brasiliano, classe ’90.

•CARRIERA – Nel percorso professionale di Bagatini si contano le esperienze in Repubblica Ceca – con la maglia del Futsal Klub Era-Pack Chrudim, club col quale si è confrontato anche con la Champions League – in Spagna nella stagione 2017/18 e la lunga parentesi Brasiliana. In Italia le tappe ad Augusta e lo scorso campionato ad Eboli con la Feldi.

•TROFEI – Antonio Bagatini può vantare la vittoria di 2 campionati Gaucho, 1 Superliga, 1 Liga Sul, 1 Copa Cataratas, 1 Taça Brasil, 1 Super Copa Verão e 1 Libertadores.

•I NUMERI – Nell’ultima stagione alla Feldi sono state, per il centrale, 20 le partite disputate e 5 i gol realizzati

