Futsal, Sandro Abate: conferme per Kakà, Fantecele e Vitiello.

Continua, senza soluzione di continuità, il lavoro di programmazione dell’Asd Sandro Abate che conferma un’ulteriore pedina per lo scacchiere che comporrà l’organico della stagione 2020/2021.

Arriva, infatti, il rinnovo contrattuale anche per Raffaele Vitiello. Una riconferma che supera la sola ragione sportiva. Il portiere, oltre ad affidabilità in campo e leadership nello spogliatoio, rappresenta uno dei pilastri della storia della Sandro Abate, sempre presente in squadra dalla sua fondazione e testimone di tutti i successi ottenuti fino ad oggi.

“Mai avuto dubbi, la Sandro Abate è per me, innanzitutto, famiglia”.

L’Asd Sandro Abate ufficializza il rinnovo contrattuale con Andrè Fantecele. Si tratta di un’altra importante riconferma per il prossimo campionato di Serie A.

Per il laterale, brasiliano con passaporto italiano, la prossima sarà la quarta stagione in Irpinia. Arrivato alla Sandro Abate nel settembre del 2017, Fantecele può vantare, in verde azzurro, due promozioni ed il successo dello scorso anno in Coppa Italia di Serie A2, dove si è aggiudicato il titolo di Mvp della competizione.

Un rapporto consolidato, quello tra il club ed Andrè Fantecele. Il vice capitano ha scelto di continuare la sua carriera in una società che ha deciso così di puntare ancora su talento, estro ed indiscussa professionalità.

L’Asd Sandro Abate e Kakà ancora insieme, anche nella prossima stagione agonistica 2020/2021. Questa società è, infatti, lieta di annunciare l’accordo, per il prolungamento di contratto, con il pivot Brasiliano naturalizzato Italiano.

Kakà, fin dal suo arrivo alla Sandro Abate lo scorso dicembre, ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, senso di sacrificio e spirito di squadra. Le stesse doti confermate anche in questa emergenza, quando, il calcettista ha scelto di vivere la sua quarantena ad Avellino, rinunciando a partire per il Brasile con la sua famiglia. Tutte qualità, umane e professionali, che hanno spinto la società a trattenere anche per il prossimo anno Kaká in squadra.

L’Asd Sandro Abate, con questa operazione conclusa, conferma la sua vocazione alla programmazione in un’ottica di rinnovata ambizione e progettualità nel lungo periodo.

