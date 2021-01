Futsal, Serie A. La Sandro Abate perde a Mantova per 5-3.

di Redazione sportiva

La Sandro Abate perde a Mantova, 5-3 il risultato a favore di Saviatesta. . Non una gran prova quella degli uomini di Batista. Il primo tempo si è chiuso 2-1, vantaggio avellinese di Jonas al 6′ ribaltato da Titon e Hrkac a fine frazione, precisamente 17’36” e 19′ 34″. Ganzetti e Bueno hanno calato il 4-1 per per i mantovani al 5′ e al 7′ della ripresa. Ancora Jonas firmava la rete della Sandro Abate, doppietta personale. Kakà dava seguito per un incredibile 4-3 al 15′. Sogni di rimonta spezzati da Titon al 19’53”.

