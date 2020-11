Futsal, Serie A. La Sandro Abate vince in rimonta sul campo del Lido di Ostia, Kaka’ e Fantecele firmano il sorpasso.

La Sandro Abate vince ancora, ribalta il Lido di Ostia e ottiene la terza vittoria nelle ultime quattro partite. Sono Kaka’ e Fantecele a determinare il 2-3 finale nel campo laziale. Ostia domina nel primo tempo, vantaggio al 17′ con Motta dopo che Perez aveva compiuto grandi interventi tra i pali. Gli avellinesi si scuotono nella ripresa e pareggiano con Kaka’ ma Cutrupi riporta in vantaggio Ostia. Sono passati 6′ della seconda frazione di gioco. Si fa dura per il team di Lopez, ci pensa ancora Kaka’ a siglare il 2-2. La gara si accende, più di qualche contestazione da parte di entrambe le squadre verso l’arbitro fino a che Fantecele con un tentativo non proprio pulito fissa il match sul 2-3 al 15′. Sandro Abate momentaneamente terza in classifica con 10 punti in classifica.

adsense – Responsive – Post Articolo