Futsal, Serie A. Sandro Abate sconfitta a Pesaro per 3-1, non capitalizzato il vantaggio di Nicolodi.

Va male alla Sandro Abate in quel di Pesaro, illusorio il vantaggio firmato da Nicolodi. Nel primo tempo il pari di De Oliveira. Borruto e Taborda siglando la vittoria solo negli ultimi 4′ di gara. A dimostrazione che gli avellinesi, nonostante la sconfitta, non hanno demeritato. Le occasioni non sono mancate, così come Thiago Perez ha dovuto abbassare la saracinesca fino ad alzare bandiera bianca nella fase finale. Per Italservice Pesaro non è stata una vittoria agevole, la Sandro Abate dovrà riscattarsi dopo i risultati recenti non proprio brillanti.

ITALSERVICE PESARO-SANDRO ABATE AVELLINO 3-1 (1-1 p.t.)

ITALSERVICE PESARO: Miarelli, Honorio, Borruto, Canal, Jefferson, Del Pivo, Fuligni, Fortini, Salas, Taborda, Cuzzolino, De Oliveira, Dionisi, Guennounna. All. Colini

SANDRO ABATE AVELLINO: Perez, Bagatini, Fantecele, Abate, Nicolodi, Ercolessi, Lombardi, Crema, Jonas, Kakà, Rizzo, Iandolo, Vitiello, Preziuso. All. Comella

MARCATORI: 11’36” p.t. Nicolodi (SA), 14’50” p.t. De Oliveira (P), 15’53” s.t. Borruto (P), 18’40” Taborda (P).

AMMONITI: Salas (P), Nicolodi (SA), Jefferson (P), De Oliveira (P)

ARBITRI: Nicola Acquafredda (Molfetta), Angelo Galante (Ancona) CRONO: Stefano Lavanna (Pesaro)

