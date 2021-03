Bandiere a mezz’asta ad Avellino, presso la sede dell’Asl in via degli Imbimbo, in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid. L’Azienda Sanitaria Locale ricorda le vittime dell’epidemia, tra medici, personale sanitario e semplici cittadini, che hanno pagato con la vita il prezzo dell’emergenza sanitaria.

