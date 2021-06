GIORNATA “PLASTIC FREE” DOMENICA A GROTTAMINARDA.

L’Associazione “Plastic Free” approda anche a Grottaminarda. Organizzata dai volontari dell’Associazione Plastic Free, su proposta del Forum dei Giovani e del Comune di Grottaminarda, per domenica 20 giugno una giornata di raccolta. L’appuntamento è per le ore 9 con ritrovo presso il Santuario di Maria Santissima di Carpignano. Per quella che, si spera, possa essere solo la prima di una serie di giornate di raccolta Plastic Free, è stata infatti scelta località Carpignano, meta di un assiduo turismo religioso.

Lo scopo naturalmente non è esclusivamente quello di pulire dagli eventuali rifiuti, ma soprattutto di lanciare un messaggio di sensibilizzazione verso il rispetto dell’ambiente e combattere gli irriducibili dell’inciviltà. Da qui l’apertura della partecipazione a tutti quanti hanno una sensibilità ecologista e desiderano contribuire con la propria presenza.



L’impegno dell’Amministrazione comunale, oltre alla propria partecipazione attiva, sarà quello di assicurare il successivo corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.

“Plastic Free” è una onlus di carattere nazionale, apolitica, che conta già, solo in Campania, oltre cento referenti attivi. L’Irpinia è ben rappresentata con tre referenti: Leopoldo Lagrimosa, Maurizio Forgione e Rocco Bravoco che hanno già organizzato diverse giornate di raccolta tra le Valli dell’Ufita, del Calore e l’Alta Irpinia.



Per partecipare all’evento è sufficiente iscriversi nella sezione dedicata sulla piattaforma Plastic Free al Link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/20-giu-grottaminarda/

