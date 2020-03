Gli aiuti per i professionisti iscritti agli Ordini da Governo e Casse di previdenza

La guida al decreto coronavirus (Dl18/2020) in edicola mercoledì 25 marzo propone una bussola per orientarsi tra gli interventi messi in campo, per ora, dal Governo. Tra gli approfondimenti, accanto a fisco, riscossione, ritenute, giustizia tributaria, lavoro, Cig e previdenza ci sono anche le misure messe in campo per i professionisti sia dal Governo che dalle Casse di previdenza di categoria. Il Dl cura Italia per ora non include i professionisti iscritti agli Ordini tra coloro che sono destinatari dei 600 euro previsti per le partite Iva , i lavoratori autonomi e i collaboratori (la partita però è ancora aperta). Potranno invece accedere alle misure di sostegno finanziario contemplate dall’articolo 56, alle agevolazioni per l’accesso al credito contenute nell’articolo 49 e al fondo di 300 milioni per il reddito di ultima istanza insieme a dipendenti e partite Iva.

In attesa di uno scenario più chiaro le Casse di previdenza dei professionisti stanno elaborando strategie per gestire l’emergenza attraverso politiche di welfare.

Sono sostanzialmente tre le direttrici su cui si stanno orientando: azioni immediate come la sospensione di versamenti e adempimenti per non gravare sugli iscritti , aiuti in caso di contagio o quarantena, gestione dei problemi contingenti tra cui la scarsa liquidità. Vediamo nel dettaglio cosa hanno deliberato, fino ad oggi, le diverse Casse (le schede riportano le decisioni assunte fino al 24 marzo e saranno periodicamente aggiornate) .

CF – Cassa forense

Proroghe. Sospensione di versamenti e adempimenti fino al 30 settembre 2020

Copertura sanitaria. Per gli iscritti e le loro famiglie sono stati previsti due servizi: la possibilità di attivare a titolo gratuito la Card Vis-Valore in Sanità, valida un anno, che consente di accedere a strutture sanitarie a costi calmierati. Possibile inoltre avere consulti telefonici o video nel caso in cui si evidenzino sintomi da coronavirus. Accanto alle misure straordinarie c’è una serie di tutele che l’ente fornisce e che può essere attivata

CIPAG – Cassa geometri

Proroghe. Sospesi tutti i versamenti in scadenza fino a maggio e automatica proroga in relazione all’eventuale perdurare dello stato di emergenza sanitaria.

Copertura sanitaria. Per iscritti e pensionati in attività c’è un’assistenza sanitaria integrativa attraverso UniSalute. Indennità tra mille e 10mila euro per assistenza sanitaria. Indennità in caso di contagio da Covid-19 o di quarantena; possibili consulti specialistici a distanza per qualsiasi patologia.

Altri interventi. Supporto per l’accesso al microcredito

CNPADC – Commercialisti

Proroghe. Contributi e adempimenti sospesi sino al 31 ottobre 2020, anche quelli rateizzati. Sospeso anche il versamento dei minimi previsti per il 2020.

Copertura sanitaria. Polizza sanitaria gratuita che copre i grandi eventi morbosi e le spese sanitarie legate all’infezione da Covid-19; la polizza prevede anche indennizzi in caso di ricovero o quarantena.

Altri interventi. La Cassa intende aiutare gli studi in crisi di liquidità, e sta definendo le modalità per farlo. Previsti interventi assistenziali per i professionisti in comprovato stato di bisogno anche per effetto dell’epidemia da Covid-19. Per gli iscritti più giovani, è stato prorogato al 30 aprile il bando per l’acquisto di hardware e software ad uso ufficio, di particolare utilità per lavorare in smart working.

CNPR – Ragionieri

Proroghe. Sono state lasciate le scadenze naturali, ma gli iscritti avranno la facoltà di pagare fino al 30 aprile 2020 senza di sanzioni e interessi. Nessun problema per chi ha in corso una rateazione, la rata non pagata slitta in automatico in coda al piano di ammortamento

Copertura sanitaria. Prevista una copertura per i grandi eventi morbosi (con insufficienza cardiaca e respiratoria). Previsti anche sussidi a favore degli iscritti che a seguito del virus abbiano sostenuto spese documentate che incidono sul bilancio familiare

ENPACL – Consulenti del lavoro

Proroghe. Versamenti posticipati e da effettuare tra settembre e dicembre. (per chi è in ex zona rossa a dicembre). Sospese fino a settembre le rateazioni in corso

Copertura sanitaria. Per gli under 75 dal 1° aprile c’è una copertura assicurativa in caso di decesso. In caso di quarantena o isolamento disposta dall’autorità riconosciuta una provvista di 3mila euro e in caso di ricovero di 10mila euro.

Altri interventi. Accesso al credito con finanziamenti fino al 20% del volume d’affari (max 50mila euro), a tasso agevolato

ENPAB – Biologi

Proroghe. Sospese le rateizzazioni fino al 30 giugno (per chi risiede nella prima zona rossa sospensione dei contributi fino al 31 dicembre).

Riguardo ai minimi, il Cda intende procedere alla sospensione dell’acconto con scadenza ad aprile e giugno

Copertura sanitaria. Previsto un piano di tutela sanitaria per gli iscritti tramite Emapi e anche una copertura per eventi morbosi e calamità naturali.

L’ente il 23 marzo ha deciso equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza, in questo modo riconosce un’indennità economica che si può sommare anche ad altra copertura assicurativa, ad esempio Emapi, che interverrebbe per il periodo di ricovero.

Altri interventi. L’ente offre assistenza fiscale gratuita a tutti gli iscritti in regime forfettario, senza più il limite di reddito dei 30mila euro. Le domande vanno presentate entro il 30 aprile

ENASARCO – Agenti e rappresentanti di commercio

Tutela sanitaria. Il contagio da Covid-19 è ricompreso nei casi di ospedalizzazione previsti dalla copertura sanitaria integrativa fatta dall’ente per gli iscritti

Altri interventi. L’ente ha portato a 8,4 milioni di euro lo stanziamento economico in favore degli agenti in difficoltà, le risorse sono state recuperate dagli stanziamenti inizialmente previsti per asili nido. L’ente intende aumentare il budget di altri 2 milioni e sta definendo i criteri per accedere a un sostegno economico straordinario per gli iscritti

ENPAM – Medici e odontoiatri

Proroghe. Versamenti contributivi posticipati al 30 settembre; slittamento a settembre anche per il versamento rateizzato

Copertura sanitaria. Medici di famiglia, guardia medica e dell’emergenza territoriale coperti da una polizza che interviene anche in caso di contagio da Covid-19. Per chi svolge solo la libera professione un contributo di 82,78 euro al giorno in caso di quarantena imposta dall’autorità. Introdotta una tutela simile anche per i convenzionati in attesa dell’approvazione ministeriali

ENPAP – Psicologi

Proroghe. Sospesi dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 gli adempimenti e i versamenti contributivi in scadenza nel periodo,il recupero crediti e le rateazioni in atto

Copertura sanitaria. Il bando per erogare l’indennità di malattia sarà mensile, per velocizzare l’erogazione; prevista una diaria per gli iscritti che si ammalano o che sono messi in quarantena dall’autorità sanitaria. Attivata una nuova copertura che garantisce un contributo significativo agli eredi in caso di decesso dell’iscritto a causa del Covid-19

ENPAV – Veterinari

Proroghe. Sospensione del pagamento di tutti i contributi in scadenza: rateazioni, dilazioni, minimi, eccedenze e così via dal 21 febbraio al 31 maggio incluso. Possibile su richiesta sospendere i pagamenti delle rate dei prestiti.

Copertura sanitaria. Accanto alla polizza assicurativa l’ente ha previsto erogazioni una tantum straordinarie per il Covid-19: mille euro in caso di quarantena o isolamento disposto dall’autorità; in caso di ricovero dai 2mila ai 4mila euro a seconda della gravità

EPAP – Pluricategoriale (attuari, chimici e fisici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali)

Proroghe. Sospesi per agronomi, forestali, attuari, chimici, fisici e geologi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali in scadenza nel periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati dal 1° luglio mediante rateizzazione in cinque rate mensili di pari importo.

Copertura sanitaria. L’ente ha sottoscritto la polizza Emapi (www.emapi.it)

EPPI – Periti industriali

Proroghe. Sospesi adempimenti e versamenti contributivi fino al 15 novembre 2020, con la possibilità di pagare i contributi a partire dal 16 novembre in 12 rate mensili di pari importo senza maggiorazione; sospensione degli addebiti per le rateizzazioni in corso sino al mese di novembre; sospensione sino al 15 novembre 2020 delle nuove azioni di riscossione coattiva con eccezione delle azioni di recupero già avviate mediante azioni giudiziali; sospesi dal 23 febbraio e fino al 15 novembre i termini di decadenza per le domande di prestazioni previdenziali e assistenziali; previsto il rilascio del Durc per l’anno 2020 senza considerare gli importi dovuti a titolo di primo acconto 2019.

Copertura sanitaria. Previsto un contributo economico per i giorni di ricovero in terapia intensiva e non, e per i giorni di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;

rimborso delle spese funerarie, in caso di decesso a causa del Covid-19 del professionista o di un membro della sua famigli (coniuge e figli a carico).

Altri interventi. Sono allo studio un provvedimento specificatamente dedicato per il sostegno al reddito.

INARCASSA – Ingegneri e architetti

Proroghe. 1° e 2° rata dei contributi pagabili entro il 31 dicembre; i versamenti rateali riprenderanno dal 31 agosto

Copertura sanitaria. In caso di ricovero per Covid-19: indennità giornaliera di 30 euro per massimo 30 giorni. Previsto per l’iscritto e per la sua famiglia un sussidio di 5mila euro in caso di decesso; 3mila euro per ricovero; 1.500 euro per positività senza ricovero.

Altri interventi. Il budget per il welfare, ora di 42 milioni, aumenterà di 100 milioni presi dall’avanzo di bilancio 2020. (Fonte Sole24ore)

