GROTTAMINARDA (AV). Al via il nuovo progetto di servizio civile. Webinar di formazione specifica per i 10 ragazzi.

Per il decimo anno consecutivo il Comune di Grottaminarda investe sui giovani attraverso il “Servizio Civile”. 10 nuovi giovani tra 20 ed i 28 anni hanno appena iniziato questa esperienza altamente formativa a servizio dei cittadini nell’ambito del progetto “Bordeaux Irpinia”.

La selezione attraverso il bando pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili – Servizio Civile Universale, per oltre 46mila operatori volontari da impiegare in progetti di servizio civile universale.

Per il Comune di Grottaminarda l’ente partner è l’Agenzia Agorà che in questi giorni sta tenendo un corso di formazione specifica attraverso webinar in remoto.

Il progetto riguarda il settore dell’assistenza, l’area di intervento è per adulti e terza età in condizioni di disagio, gli obiettivi specifici: potenziare e qualificare lo sportello informativo sociale, rafforzare il servizio di assistenza domiciliare, promuovere e sostenere l’integrazione sociale.

La durata del progetto è di 12 mesi, 25 il numero di ore di servizio settimanali, 5 i giorni di servizio settimana

