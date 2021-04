GROTTAMINARDA (AV). Ripresa in sicurezza. Applicazione delle misure utili al contenimento del contagio.

In vista della ripresa per lunedì 26 aprile 2021 delle Attività didattiche in presenza delle Scuole di ogni ordine e grado e del Mercato generale del lunedì -secondo le indicazioni del Piano di sicurezza e dell’Ordinanza sindacale n. 25 del 12 dicembre 2020-, tenuto conto dell’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 15 del 23 aprile 2021 nella quale, tra l’altro, si fa riferimento al Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, si raccomanda la popolazione di evitare “tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie. Si ricorda che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico-sanitarie predisposte relative a distanziamento ed uso corretto delle mascherine. Si ribadisce la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e l’isolamento dei casi stessi».

Nel rinnovare i ringraziamenti ai cittadini per la collaborazione sin qui manifestata, si rivolge vivo appello alla Comunità, alle persone di tutte le età, di evitare rigorosamente ogni assembramento inutile e pericoloso, di osservare la massima prudenza nel frequentare tutti i luoghi di apertura previsti dalla “zona gialla”.

Si ringraziano per la collaborazione le persone e le istituzioni (Carabinieri, Polizia Municipale, Volontari della Pubblica Assistenza Grottaminarda).

Il Sindaco, L’Assessore alla Sanità, L’Amministrazione Comunale, Il Centro Comunale di Protezione Civile

