GROTTAMINARDA ENTRA UFFICIALMENTE NEL CONSORZIO ASI.

Il Consiglio Generale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Avellino, nel corso dell’assemblea di questa mattina, ha approvato all’unanimità la richiesta di adesione avanzata dal Comune di Grottaminarda.

Dunque Grottaminarda entra ufficialmente nell’Asi.

Esprime soddisfazione a nome del Sindaco Angelo Cobino e dell’intera Amministrazione comunale la Capogruppo di Maggioranza, consigliera Delegata agli Enti Sovracomunali, Marisa Graziano, presente all’incontro:

«Grazie all’ingresso in questo Consorzio, strumento di promozione dello sviluppo industriale, si potrà creare un’ulteriore sinergia per la crescita della Valle Ufita, per agevolare le imprese e favorire l’occupazione.

Grottaminarda è un territorio di cruciale importanza per la realizzazione della rete infrastrutturale viaria e logistica, pensiamo alla strada a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda, alla Stazione Hirpinia, alla Piattaforma logistica; dunque il restare fuori dal Consorzio Asi appariva una stortura alla quale il nuovo Consiglio ha messo immediato riparo.

Ringraziamo l’Assemblea per il voto unanime ed il neo Presidente, Pasquale Pisano, al quale rinnoviamo ancora gli auguri per l’importante incarico che sta già dimostrando di ricoprire con impegno e competenza».

